Пулково опроверг информацию о закрытии аэропорта

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (132)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. Петербургский аэропорт Пулково опроверг информацию о закрытии воздушной гавани, сообщила пресс-служба Пулково.

В результате взрыва в петербургском метро в понедельник погибли, по предварительным данным, 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

"В связи с появлением информации в СМИ о закрытии аэропорта Пулково пресс-служба Пулково сообщает, что данная информация не соответствует действительности", — сообщила воздушная гавань.

Отмечается, что аэропорт открыт, а самолеты принимаются и отправляются по расписанию. В аэропорту усилен входной и предполётный досмотр.