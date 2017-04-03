Аэропорт "Домодедово" принял все меры для обеспечения безопасности

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. Московский аэропорт "Домодедово" принял все необходимые меры для обеспечения безопасности после взрыва в метро Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

В понедельник около 14.30 мск в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По последней информации Национального антитеррористического комитета, девять человек погибли и более 20 пострадали.

"В аэропорту предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности", — сказали в "Домодедово".

Ранее столичный аэропорт "Внуково" сообщил, что усилил меры безопасности и досмотра пассажиров.

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