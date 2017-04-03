Песков опроверг сообщения, что Путин должен был ехать мимо "Сенной площади"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что Владимир Путин якобы должен был проезжать мимо станции метро в Петербурге, где произошел взрыв.

"Глупости. Президент работает в Стрельне", — сказал Песков РИА Новости.

Ранее в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>