Песков опроверг сообщения, что Путин должен был ехать мимо "Сенной площади"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что Владимир Путин якобы должен был проезжать мимо станции метро в Петербурге, где произошел взрыв.
"Глупости. Президент работает в Стрельне", — сказал Песков РИА Новости.
Ранее в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.
Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>