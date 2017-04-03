В Петербурге усилили меры антитеррористической защиты транспорта

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (133)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Из-за взрывов в Санкт-Петербурге принимаются меры по усилению антитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В связи со взрывом в санкт-петербургском метро по линии НАК отданы соответствующие распоряжения и принимаются необходимые меры по усилению антитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, а также мест массового пребывания людей", — говорится в сообщении.

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