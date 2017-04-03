Клинцевич: на произошедшее в Петербурге будет дан жесткий ответ

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (133)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. "Самый жесткий" ответ будет дан на произошедшее в метро Петербурга, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Абсолютно уверен, что на этот наглый вызов будет дан самый жесткий ответ", — цитирует пресс-служба СФ слова сенатора.

Отметив, что взрывы, "несомненно, являются терактами", Клинцевич сказал, что они произошли, несмотря на все меры предосторожности, принимаемые в России.

"Мы всегда говорили, что террористы видят в России врага №1", — подчеркнул он.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>