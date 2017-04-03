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При взрывах в Петербурге погибли девять человек
Происшествия

Взрыв в метро Петербурга: свидетельства очевидцев

17:3303.04.2017
(обновлено: 17:45 03.04.2017)
06440
Сотрудники спасательной службы МЧС у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошли взрывы
© РИА Новости
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В метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. На месте ЧП работает оперативно-следственная группа.

Взрыв произошел на перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга, есть пострадавшие и погибшие, сообщил источник в правоохранительных органах города.

"Есть пострадавшие и жертвы. Кроме того, спасатели и пожарные машины вызваны на станцию "Технологический институт". Движение поездов на всей ветке остановлено", – сказал собеседник агентства.

По состоянию на 16:40 мск все станции Санкт-петербургского метрополитена закрыты для входа и выхода пассажиров. Кроме того, закрыт городской аэропорт Пулково. ПО предварительным данным, на станции метро "Площадь Восстания" обнаружено еще одно, неразорвавшееся взрывное устройство.

Таисия Перова, студентка Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины:

— Ехала в другом поезде. Вышла, 10 шагов, взрыв, люди бегут, дым валит.

© AFP 2017/ Alexander Bulekov
Сотрудники спецслужб несут пострадавшего у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге

Алина, жительница Купчино:
– Сегодня утром я ехала на работу, и на станции Спасская, примерно в 9:55, увидела бесхозную сумку. Было видно, что это не та вещь, которую случайно забыли. Это был старый, плотно набитый, с оторванной ручкой рюкзак.

Я подошла к сотрудникам полиции и сообщила об этом. Часто бывали ситуации, когда станцию закрывали, чтобы все проверить. Но в этот раз меня вежливо попросили пройти дальше, не обращать внимания.

Возникает очень много вопросов к тому, что произошло. Если бы полиция отреагировала, я уверена, что можно было бы избежать этих жертв. Я каждый день езжу с Купчина в центр и вижу, как в этих прозрачных боксах досмотра сидят стражи правопорядка, которые смотрят только в свои телефоны, либо, в лучшем случае, проверяют документы у азиатов. С железнодорожной станции Купчино свободный доступ в город и метро, рамки металлоискателя обойти легко.

© AFP 2017/ INTERPRESS/Alexander Tarasenkov
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга у станции Технологический институт

Татьяна Никитина, очевидец:

– Мы с ребенком ехали в НИИ уха-горла-носа – оно как раз находится у метро Технологический институт. Оставили машину на Гражданском проспекте, из-за пробок.

Когда мы вышли из вагона, почувствовали запах гари, увидели черный дым. Напротив были люди в крови, с черными лицами, в шоковом состоянии. Прямо на одежде висели куски тел. Все с различными травмами. Мы подошли к женщине с горящими волосами, обожженным лицом, спросили, что произошло. Она ответила, что из центра вагона раздался взрыв. Ей заложило уши. Никто не понял, что произошло. Вагон сразу остановился, и мужчины начали ломать окна и двери, выбираться, кто как мог. В вагоне, по ее словам, оставалось лежать пять человек. Раненых я видела не меньше двадцати.

© AFP 2017
Станция метро Технологический институт в Санкт-Петербурге

Нам не дали остановиться – работники метрополитена стали сразу выгонять на выход. Люди из того вагона кричали, что нужно бежать, что может взорваться еще. Мы покинули станцию без паники и давки, но кто-то даже кинулся через закрытые турникеты, бежали вверх по неработающим эскалаторам. По громкой связи, пока мы были на эскалаторе, просили покинуть метро.

Когда мы вышли из метро, не было ни скорых, ни пожарных. Люди сидели возле станции и ждали медиков. Сейчас сел вертолет, очень много машин скорой помощи и пожарных.

Говорят, что все станции метро закрыты, поэтому сегодня мы будем передвигаться только пешком. На метро, наверное, не поедем больше никогда. Это жутко.

© РИА Новости
Эвакуация людей с питерской станции метро "Сенная площадь" после взрывов

Екатерина Сергеева, фотомодель

— В это время я ехала в вагоне по синей ветке к станции метро "Невский проспект". Наш поезд остановили где-то на полчаса. Люди не понимали, что происходит. Сказали, что все выходы и входы заблокированы.  Через некоторое время еще с нами связался оператор и попросил открыть форточки, чтобы в вагоны мог поступать воздух. Они не сразу открывались, началась небольшая паника. Еще через какое-то время наш поезд все-таки двинулся, и мы доехали до станции.

Люди начали выбегать, было очень большое задымление, все кутались в шарфы. Погибших и раненых я не видела. Вскоре мы все вышли на улицу.

Сейчас в центре очень много милиции, скорые, пожарные,  все едут… люди перебрались на такси, все вызывают, все очень переживают. Но паники не было.

© РИА Новости. Нина Алексеева
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Вертолет санитарной авиации у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге

Александр, очевидец, находящийся у метро Тех. Университет, специально для радио "Спутник":

Сейчас у метро очень много народа, паника, летают вертолеты, куча машин. Люди рядом пытаются всё это заснять и позвонить своим родным.

Я наблюдал за тем, как выводят и выносят людей из метро. Это очень страшное зрелище.

Мне, слава богу, повезло. Я только подходил к метро, когда произошел взрыв. Оттуда начали выбегать люди. Кто-то в панике, кого-то не задело, а кто-то выходил уже с грязными лицами, в потертой одежде и в крови. Потом уже начали выносить людей, который удалось спасти.

На месте все предполагают, что это теракт, потому что очевидцы и пострадавшие говорят, что они ехали между станциями метро Сенная площадь и Технологический институт, и в это время произошел взрыв в двух вагонах.

© REUTERS/ Anton Vaganov
Ситуация у станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге, где произошли взрывы

Людмила Винник:

Я как раз пересаживалась на той ветке, на которой произошло ЧП… на этой станции все люди бежали, гарью пахло, (было) задымление, все бежали к эскалатору быстрее и на вход. Очень много (людей), все бежали. Все, конечно, испугались.

© РИА Новости
Паника, крики и дым - первые кадры с места взрывов в метро Санкт-Петербурга

Ксения Смирнова, студентка:

— Я задержалась в университете, потом пришла на станцию метро "Горьковская". Никто никакой информации не давал, случайно увидела в интернете про взрыв.

В метро пускали, но мужчина-работник тихо говорил, что в центр не поехать.

Говорят, что в наземном транспорте не берут деньги за проезд — в 15:30 активно брали. Контролер так и бегал по всему трамваю.

Утром я ехала через центр на метро, было все спокойно. Но я тоже не буду ездить в ближайшее время в метро. Мы только сегодня на уголовном праве разбирали состав преступления терроризма.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

Первые кадры с места взрывов в петербургском метро
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Взрывы прогремели в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Пострадавший в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Точное количество пострадавших при взрывах пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
Аварийные службы у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анна Волкова
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На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
Взрыв в метрополитене в Санкт-Петербурге
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Из-за взрывов в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Сотрудники спецслужб у станции метро Санкт-Петербурга Сенная площадь
© REUTERS/ Anton Vaganov
Президенту России было сразу же доложено о произошедших взрывах. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Взрыв на станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошли взрывы.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам источника, на двух станциях метрополитена сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
Очевидцы взрывов в метро рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Автомобили спецслужб у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Пострадавший в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Экстренные службы помогают пострадавшему в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
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