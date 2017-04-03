Депутат предположил, что взрыв в метро Санкт-Петербурга мог быть терактом

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Представляющий Санкт-Петербург в Госдуме депутат Олег Нилов считает, что в петербургском метро, где сработало взрывное устройство, произошел теракт.

"По фотографиям видно, что не просто хлопок какой-то, по внешним признакам это было взрывное устройство. Вагон развороченный весь, и это указывает на то, что это был мощный заряд, возможно, теракт", — заявил Нилов РИА Новости.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге — "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.