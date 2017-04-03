Лукашенко выразил соболезнования после взрывов в метро в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину, а также пострадавшим при взрывах в метро в Санкт-Петербурге.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге — "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.

"Я также хочу Вам выразить свои соболезнования, а также выразить соболезнования родным, близким, питерцам, которые очень болезненно, остро реагируют на подобные вещи", — сказал президент Белоруссии в начале встречи с президентом РФ.

"Спокойно нам жить никто не даст, поэтому нам надо быть готовыми ко всему, вызовов в мире огромное количество, мы не в изолированном мире живем, мы это понимаем с Вами, не первый год работаем в этих должностях", — добавил Лукашенко.