Взрывы в метро Петербурга были хорошо подготовлены, считает ветеран "Альфы"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Взрывы в петербургском метро были хорошо спланированы, их сила превышала 100 грамм в тротиловом эквиваленте, считает президент Международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

В эфире телеканала "Россия 24" Гончаров сказал, что, по его мнению, это "довольно-таки хорошо спланированный акт".

Судя по опубликованным фотографиям с места ЧП, мощность взрыва превысила 100 граммов, а в качестве взрывчатки, возможно, использовался пластид, считает эксперт. По его мнению, речь идет о теракте, но официально эта информация пока не подтверждалась.

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