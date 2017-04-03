Путин: рассматриваются все версии причин взрыва в петербургском метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Расследование установит причины случившегося в метро Санкт-Петербурга, рассматриваются бытовая, криминальная версии и возможность проявлений террористического характера, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Еще не ясны причины, поэтому об этом еще рано говорить. Расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты: и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера", — сказал Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Президент РФ отметил, что все ответы в ближайшее время даст расследование.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге – "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.

​