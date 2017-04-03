Источник: бомбы, сработавшие в петербургском метро, были небольшой мощности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Взрывные устройства, сработавшие в метро Петербурга, были самодельными и не имели большой мощности, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Пока, по первоначальным данным, было именно два взрывных устройства, которые были подорваны в вагонах поездов на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт". Более подробной информации о взрывных устройствах пока нет, но у специалистов есть подозрения, что взрывные устройства были самодельными и не имели большой мощности", — рассказал собеседник агентства.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, в результате взрывов пострадали как минимум 20 человек.