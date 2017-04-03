Путин выразил соболезнования родным погибших при взрывах в метро Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с директором ФСБ Александром Бортниковым ситуацию в петербургском метро, где произошли взрывы.

"Хочу выразить слова самого искреннего сожаления, сочувствия в адрес близких погибших и пострадавших. Я уже разговаривал с руководителями специальных служб. С директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло", — заявил Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, комментируя взрывы в метро Санкт-Петербурга.

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