В метро Санкт-Петербурга произошел теракт, считает ветеран "Альфы" Гончаров

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Взрыв, прогремевший в петербургском метро, может быть террористическим актом, заявил в понедельник президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
"По крайней мере, то, что мы с вами наблюдаем, и то, что уже обсуждается, тот взрыв, который произошел в метро, я не думаю, что это какие-то технические неполадки или какие-то газовые баллоны", — сказал Гончаров в эфире телеканала "Россия 24".
В Санкт-Петербурге произошел взрыв в метро. Есть жертвы https://t.co/vSyLtchh15 pic.twitter.com/C1F5D8D8xC— bobr.by (@BobrBy) 3 апреля 2017 г.