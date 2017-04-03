В метро Санкт-Петербурга произошел теракт, считает ветеран "Альфы" Гончаров

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Взрыв, прогремевший в петербургском метро, может быть террористическим актом, заявил в понедельник президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"По крайней мере, то, что мы с вами наблюдаем, и то, что уже обсуждается, тот взрыв, который произошел в метро, я не думаю, что это какие-то технические неполадки или какие-то газовые баллоны", — сказал Гончаров в эфире телеканала "Россия 24".

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