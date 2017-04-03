На место взрыва в петербургском метро прибыл прокурор Литвиненко

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (64)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку в связи со взрывом в вагоне на платформе станции метрополитена, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку в связи со взрывом в вагоне на платформе станции метрополитена "Технологический институт", — говорится в сообщении.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов уже прибыл прокурор города Сергей Литвиненко. Ход доследственной проверки по данному факту поставлен на особый контроль прокурора города.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>