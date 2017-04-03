ТВ: взрывное устройство в петербургском метро было с поражающими элементами

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга, где, по разным данным, произошли от одного до двух взрывов, было начинено поражающими элементами, сообщает телеканал "Россия 24".

"Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, на кадрах видно, что в одном из мест вагона, который разорван напополам, заложено самодельное взрывное устройство. Предмет не установлен. Поезда следуют без остановки", — сообщил диктор.

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