ТВ: взрывное устройство в петербургском метро было с поражающими элементами

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга, где, по разным данным, произошли от одного до двух взрывов, было начинено поражающими элементами, сообщает телеканал "Россия 24".
"Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, на кадрах видно, что в одном из мест вагона, который разорван напополам, заложено самодельное взрывное устройство. Предмет не установлен. Поезда следуют без остановки", — сообщил диктор.
В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие https://t.co/Q4gI71u9lP pic.twitter.com/UVyAW7vx34— Алекс Новодворскі (@NovodvorskiAlex) 3 апреля 2017 г.