Брянский экс-участковый, за которого вступились жители, сбежал из суда

БРЯНСК, 3 апр — РИА Новости. Бывший сотрудник брянской полиции Леван Хуцишвили, приговоренный к пяти с половиной годам колонии строгого режима за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки, сбежал из зала суда, сообщает региональная прокуратура.

"Прокуратура города Сельцо проводит проверку по факту бегства осужденного из-под стражи. Хуцишвили объявлен в розыск", — говорится в сообщении.

Хуцишвили, который ранее был назван лучшим участковым Брянской области, не признавал вины в "крышевании" алкогольного бизнеса. Местные жители в ходе суда и следствия собирали подписи в поддержку полицейского, который в Сельцо руководил бесплатной спортивной секцией для детей и пользовался уважением населения.

Сельцовский городской суд в Брянской области признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Суд изменил Хуцишвили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, постановив сделать это в зале суда. Однако сразу после провозглашения приговора Хуцишвили покинул здание, его местонахождение неизвестно.

Прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц, по вине которых стал возможен побег осужденного. Возбуждено уголовное дело.