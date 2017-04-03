В трех районах Приамурья введен особый противопожарный режим

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр — РИА Новости. Особый противопожарный режим из-за опасности возникновения палов введен в трех районах Амурской области и на территории города Циолковский рядом с космодромом Восточный, сообщает региональный главк МЧС.

"В соответствии с распоряжениями глав администраций на территории ЗАТО Циолковский, Зейского, Свободненского, Магдагачинского районов установлен особый противопожарный режим",- говорится в сообщении.

Уточняется, что пожароопасный период открыт в Благовещенском, Бурейском, Тамбовском, Зейском, Магдагачинском, Сковородинском районах. По данным Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС, за прошедшие сутки в 11 муниципалитетах области зарегистрированы 84 термические точки — термические аномалии, свидетельствующие о возможных природных пожарах. Наибольшее число из них (по 16) зафиксировано в Магдагачинском и Шимановском районах Приамурья, на втором месте — Сковродинский и Тындинский районы, здесь 12 и 10 термоточек, и на третьем — Зейский и Свободненский районы (по 8).

Для проверки термоточек были привлечены 231 человек и 56 единиц техники. На ликвидацию палов пожарные выезжали 17 раз, сухая трава горела в Благовещенском, Свободненском, Сковородинском, Магдагачинском и Зейском районах, все палы ликвидированы, в том числе их тушили добровольные пожарные дружины.