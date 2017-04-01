В Петербурге водитель насмерть сбил двух человек на тротуаре

С-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Водитель автомобиля выехал на тротуар в Петербурге, два пешехода погибли, один пострадал, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, в 10.40 на Дальневосточном проспекте у дома 16 водитель, управляя автомобилем Ford, совершил выезд на тротуар, наезд на пешеходов с последующим опрокидыванием", — говорится в сообщении УГИБДД, где указывается, что в результате ДТП два мужчины, находившиеся на тротуаре, погибли, а женщина получила травмы средней степени тяжести.

В ведомстве также отметили, что в автомобиле Ford серьезно пострадавших нет.

По факту ДТП проводится проверка.