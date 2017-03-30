СК в Петербурге занялся делом о коллекторах, заливших замки монтажной пеной

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Петербургу приняло к производству уголовное дело после того, как коллекторы якобы залили монтажной пеной замочные скважины дверей в квартирах одного из домов, вследствие чего жильцы не смогли из них выйти, сообщила в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как повлиять на коллекторов? Законодательно запретить им применять силу

Создать властную структуру, которая бы регулировала их работу

Ввести обязательное лицензирование коллекторской деятельности

Вообще запретить бизнес коллекторов

Закрыть микрофинансовые организации, дающие стимул работе коллекторов Результаты Как повлиять на коллекторов? 4.1% Законодательно запретить им применять силу

2.1% Создать властную структуру, которая бы регулировала их работу

4.7% Ввести обязательное лицензирование коллекторской деятельности

50.7% Вообще запретить бизнес коллекторов

38.5% Закрыть микрофинансовые организации, дающие стимул работе коллекторов Все опросы Голосовать

Ранее Следственный комитет РФ инициировал проверку информации СМИ о коллекторах в Петербурге, якобы заполнивших замочные скважины квартир монтажной пеной из-за долга одного из жителей дома.

"Накануне председатель Следственного комитета РФ поручил проверить действия так называемых коллекторов, в связи с этим… принято к производству уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей "уничтожение или повреждение имущества", — сообщила Петренко.

По предварительным данным, в ночь на 25 марта в подъезде одного из домов на территории Невского района, неустановленные лица, назвавшиеся коллекторами, заклеили замочные скважины нескольких квартир монтажной пеной, а также расклеили листовки, что жители должны возместить долг одного из квартирантов. Наутро некоторые жильцы не смогли выйти из своих квартир из-за испорченных дверей.