СК в Петербурге занялся делом о коллекторах, заливших замки монтажной пеной

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Петербургу приняло к производству уголовное дело после того, как коллекторы якобы залили монтажной пеной замочные скважины дверей в квартирах одного из домов, вследствие чего жильцы не смогли из них выйти, сообщила в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
4.1%Законодательно запретить им применять силу
2.1%Создать властную структуру, которая бы регулировала их работу
4.7%Ввести обязательное лицензирование коллекторской деятельности
50.7%Вообще запретить бизнес коллекторов
38.5%Закрыть микрофинансовые организации, дающие стимул работе коллекторов
Ранее Следственный комитет РФ инициировал проверку информации СМИ о коллекторах в Петербурге, якобы заполнивших замочные скважины квартир монтажной пеной из-за долга одного из жителей дома.
"Накануне председатель Следственного комитета РФ поручил проверить действия так называемых коллекторов, в связи с этим… принято к производству уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей "уничтожение или повреждение имущества", — сообщила Петренко.
По предварительным данным, в ночь на 25 марта в подъезде одного из домов на территории Невского района, неустановленные лица, назвавшиеся коллекторами, заклеили замочные скважины нескольких квартир монтажной пеной, а также расклеили листовки, что жители должны возместить долг одного из квартирантов. Наутро некоторые жильцы не смогли выйти из своих квартир из-за испорченных дверей.