В московском СИЗО №1, где погиб гражданин Таджикистана, выявили нарушения

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Прокуратурой Москвы в ходе проверки в следственном изоляторе №1 "Матросская тишина", где 26 марта было обнаружено тело 39-летнего гражданина Таджикистана с признаками асфиксии, были выявлены нарушения по обеспечению контроля за поведением задержанных, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры России.

Ранее представитель управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков сообщил РИА Новости, что арестант, проходивший по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, в воскресенье был найден мертвым в СИЗО №1 "Матросская тишина", признаков насилия на теле погибшего не обнаружили. Следственный комитет начал проверку, арестант, по предварительным данным, покончил с собой.

"Как показала проверка, чрезвычайное происшествие явилось следствием нарушений требований закона, допущенных должностными лицами СИЗО-1. В частности, не был обеспечен контроль за поведением следственно-арестованного. Преображенским МСО СУ по СВАО ГСУ СК РФ по городу Москве проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учреждения", — говорится в сообщении.

Кроме того, начальнику управления Федеральной службы исполнения наказаний России по столице прокуратурой Москвы внесено представление с требованием принять меры по недопущению впредь подобных нарушений, усилить контроль за работой следственного изолятора, а также привлечь к дисциплинарной ответственности виновных.