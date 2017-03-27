Навального арестовали на 15 суток за неповиновение полиции

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал Алексея Навального на 15 суток за неповиновение полиции во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Кроме того, суд оштрафовал Навального на 20 тысяч рублей за организацию акции.

Сам Навальный отказался признать свою вину. В суде он заявил, что мэрия отказалась согласовать мероприятие в центре столицы, а альтернативы чиновники якобы предложили только накануне митинга.

При этом в московской мэрии РИА Новости ранее рассказали, что чиновники еще 22 марта (то есть за четыре дня до акции) предложили перенести шествие в Сокольники или Люблино.

Во время несанкционированной акции были задержаны более шестисот человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что сотрудники полиции действовали "абсолютно корректно и высокопрофессионально".