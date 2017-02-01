Суд запретил Навальному покидать Киров до конца процесса

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ленинский суд Кирова запретил обвиняемому главе "Фонда борьбы с коррупцией" Алексею Навальному покидать город Киров до конца судебного процесса по делу о хищении средств "Кировлеса", сообщили РИА Новости в суде.

В среду суд поставил вопрос о нахождении Навального в Кирове до конца процесса. Обвиняемого доставили в Киров приставы, так как суд обязал принудительно привести его на слушания из-за пропуска двух предыдущих заседаний. Прокуратура поддержала избрание Навальному подписки о невыезде, однако место подписки и срок меры пресечения оставила на усмотрение суда. В свою очередь подсудимые заверили суд, что не собираются пропускать заседания, а их отсутствие на слушаниях было вызвано объективными причинами. По словам обвиняемых, они заинтересованы в скорейшем завершении рассмотрения дела.

"Навальному и (Петру) Офицерову избирается мера пресечения в виде подписки о невыезде", — постановил судья.

Срок подписки о невыезде из Кирова, согласно решению суда, установлен до 10 февраля.

В 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества госпредприятия "Кировлес". Верховный суд России позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде Кирова. Кроме того, Навальный ранее получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше".

Обвинения по всем делам Навальный категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным.