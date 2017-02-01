Суд запретил Навальному покидать Киров до конца процесса

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ленинский суд Кирова запретил обвиняемому главе "Фонда борьбы с коррупцией" Алексею Навальному покидать город Киров до конца судебного процесса по делу о хищении средств "Кировлеса", сообщили РИА Новости в суде.
"Навальному и (Петру) Офицерову избирается мера пресечения в виде подписки о невыезде", — постановил судья.
В 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества госпредприятия "Кировлес". Верховный суд России позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде Кирова. Кроме того, Навальный ранее получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше".
Обвинения по всем делам Навальный категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным.