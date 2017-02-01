Суд отказался исключить из дела "Кировлеса" прослушку Навального

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ленинский суд Кирова в среду отклонил ходатайство главы "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального, просившего исключить из дела о хищении средств у "Кировлеса" записи прослушивания его телефонных переговоров, сообщили РИА Новости в суде.

По мнению адвокатов Навального, разрешение на прослушку получено с нарушением правовых норм и в рамках расследования другого уголовного дела. Таким образом, считают адвокаты, в данном деле эти записи являются недопустимыми доказательствами.

Прокуратура просила оставить записи в деле. По заявлению гособвинителя, оперативно-розыскные мероприятия проводились в рамках закона, все требования Уголовно-процессуального кодекса, а также специальные служебные инструкции были соблюдены.

"Ходатайство не подлежит удовлетворению", — огласил решение судья.

В 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества госпредприятия "Кировлес". Верховный суд России позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде Кирова. Кроме того, Навальный ранее получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше".

Обвинения по всем делам Навальный категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным.