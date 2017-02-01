В Кремле не следят за процессом по делу Навального

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Кремле не следят за судебным процессом по делу главы "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального, но исходят из того, что все судебные процессы должны завершаться в установленные сроки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, к сожалению, не слышали каких-то заявлений, связанных с этим судебным процессом, и особо за ним не следим, честно говоря. Поэтому лучше за комментарием обращаться все-таки в наши судебные органы. Это не является темой нашей повестки дня", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления Навального о признаках "дирижирования" процессом по делу "Кировлеса" с целью ускорить вынесение приговора.

"В Кремле исходят из того, что, разумеется, все судебные процессы должны завершаться в установленные сроки. В отношении этого конкретного процесса какой-либо особой позиции или особого интереса у нас нет", — подчеркнул он, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля заинтересованность в том, чтобы этот судебный процесс завершился как можно скорее.

Комментируя обвинения Навального о том, что процесс по "Кировлесу" используется для того, чтобы снять его с выборов, Песков подчеркнул, что в Кремле пока нет предвыборной повестки дня. "Нам пока непонятно, как можно сейчас снять с выборов, которых пока нет, никакой предвыборной кампании нет. Еще раз повторяю — мы не следим за этим процессом, нам пока неизвестно о каких-либо заявлениях", — добавил Песков.

В 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества госпредприятия "Кировлес". Верховный суд России позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде Кирова. Кроме того, Навальный ранее получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше".

Обвинения по всем делам Навальный категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным.

Алексей Навальный — глава "Фонда борьбы с коррупцией", лидер "Партии прогресса", занявший второе место на выборах мэра Москвы с 27% голосов, фигурант ряда уголовных процессов, приобрел популярность как автор антикоррупционного блога.