Водолазы нашли на месте крушения Ту-154 в Сочи фрагменты тел и 78 обломков
08:4701.02.2017
(обновлено: 09:04 01.02.2017)
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Фрагменты тел погибших и 78 обломков самолета нашли водолазы за сутки на месте крушения Ту-154 в районе Сочи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее глава МЧС Владимир Пучков заявил, что спасатели продолжают работы в районе катастрофы. По его словам, поиски будут идти столько, сколько потребуется.
Самолет Ту-154, который направлялся в Сирию, разбился в Черном море утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
Расследование причин трагедии продолжается. Следователи уже исключили версию о теракте на борту лайнера.
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Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море состоялась в понедельник.
Трагедия произошла 25 декабря 2016 года: Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
На церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Черном море, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Черном море, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Черном море, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Черном море, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко перед началом гражданской панихиды по погибшим при крушении самолета Ту-154 в Черном море журналистам Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда" в ТЦ "Останкино".
Священнослужители на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Черном море, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
На церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Сотрудник правоохранительных органов у Успенского собора Новодевичьего монастыря, где проходит церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой.