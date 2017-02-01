Водолазы нашли на месте крушения Ту-154 в Сочи фрагменты тел и 78 обломков

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Фрагменты тел погибших и 78 обломков самолета нашли водолазы за сутки на месте крушения Ту-154 в районе Сочи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Ранее глава МЧС Владимир Пучков заявил, что спасатели продолжают работы в районе катастрофы. По его словам, поиски будут идти столько, сколько потребуется.

Самолет Ту-154, который направлялся в Сирию, разбился в Черном море утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Расследование причин трагедии продолжается. Следователи уже исключили версию о теракте на борту лайнера.

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