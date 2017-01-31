В Тольятти мужчину осудили за организацию убийства партнера по бизнесу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв — РИА Новости. Суд приговорил жителя Тольятти Самарской области к 20 годам колонии строго режима за организацию заказного убийства своего напарника по бизнесу, исполнитель преступления из Дзержинска Нижегородской области получил девять лет колонии, сообщило во вторник управление СК РФ по региону.

Суд установил, что 50-летний организатор и заказчик убийства решил совершить это преступление в апреле 2015 года из-за того, что ранее обманом завладел деньгами 31-летнего партнера в размере 500 тысяч рублей.

"Бизнесмен из Тольятти договорился с 40-летним жителем Дзержинска о том, что тот убьет его напарника за 165 тысяч рублей. После этого, потерпевший поехал в Дзержинск якобы для получения товара, но там его встретил исполнитель заказного убийства и нанес ему ножом несколько смертельных ранений. Для того, что бы скрыть преступление, он закопал тело погибшего около дороги", — говорится в сообщении.

Через несколько дней заказчик приехал в Нижегородскую область и передал исполнителю 165 тысяч рублей за совершенное преступление.

Погибший с весны 2015 года находился в федеральном розыске как без вести пропавший. В октябре того же года установлено, что к этому преступлению причастен житель Дзержинска, который впоследствии добровольно сообщил подробности о совершенном преступлении, а также указал, где спрятал тело.

В ходе предварительного расследования он также признал свою вину в полном объеме и после заключения с ним досудебного соглашения о сотрудничестве дал подробные признательные показания о совершенном преступлении по найму.

Нижегородский областной суд признал жителя Дзержинска виновным в убийстве и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Мужчина из Тольятти признан виновным в организации убийства по найму и мошенничестве. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.