Приставы принудительно доставят Навального в Ленинский суд Кирова

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Приставы принудительно доставят оппозиционера Алексея Навального в Ленинский суд Кирова, где пересматривается дело "Ив Роше", сообщил официальный представитель УФССП России по Москве Тимур Коробицын.
В 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества "Кировлеса". Верховный суд позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде города Кирова. Кроме того, Навальный ранее получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше".