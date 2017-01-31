Приставы принудительно доставят Навального в Ленинский суд Кирова

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Приставы принудительно доставят оппозиционера Алексея Навального в Ленинский суд Кирова, где пересматривается дело "Ив Роше", сообщил официальный представитель УФССП России по Москве Тимур Коробицын.

"В УФССП России по Москве поступило постановление Ленинского районного суда Кирова о принудительном приводе Алексея Навального. 31 января 2017 года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Москве вышли в адрес НК "Фонд борьбы с коррупцией" и осуществили принудительный привод Алексея Навального, который будет доставлен в Ленинский районный суд Кирова", — сказал он.

В 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества "Кировлеса". Верховный суд позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде города Кирова. Кроме того, Навальный ранее получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше".