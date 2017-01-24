Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу Навального на арест имущества

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит жалобу главы "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального на арест его имущества в рамках дела "Ив Роше" после устранения недостатков в материалах, сообщила РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы суда Ульяна Солопова.

По ее словам, суд снял с рассмотрения апелляционную жалобу и вернул дело в Замоскворецкий суд Москвы для устранения недостатков.

"В Мосгорсуд поступили неполные материалы. К сожалению, это не единственный случай, когда в оформлении материалов допускаются ошибки. Когда Замоскворецкий суд устранит их, дело вновь поступит в Мосгорсуд и будет назначена новая дата рассмотрения", — сказала пресс-секретарь.

О каком именно имуществе идет речь, не уточняется.

Алексей Навальный — лидер "Партии прогресса", занявший второе место на выборах мэра Москвы с 27% голосов, фигурант ряда уголовных процессов, приобрел популярность как автор антикоррупционного блога.

В 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества "Кировлеса". Верховный суд позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде города Кирова. Кроме того, Навальный ранее получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше".