Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу Навального на арест имущества

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит жалобу главы "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального на арест его имущества в рамках дела "Ив Роше" после устранения недостатков в материалах, сообщила РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы суда Ульяна Солопова.
"В Мосгорсуд поступили неполные материалы. К сожалению, это не единственный случай, когда в оформлении материалов допускаются ошибки. Когда Замоскворецкий суд устранит их, дело вновь поступит в Мосгорсуд и будет назначена новая дата рассмотрения", — сказала пресс-секретарь.
О каком именно имуществе идет речь, не уточняется.
В 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества "Кировлеса". Верховный суд позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде города Кирова. Кроме того, Навальный ранее получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше".