В Дагестане в борьбе с террористами в 2016 году погибли 20 силовиков

МАХАЧКАЛА, 16 янв – РИА Новости. Потери среди сотрудников правоохранительных органов в борьбе с террористами в Дагестане составили 18 сотрудников органов внутренних дел и два сотрудника ФСБ, ранения получили 45 правоохранителей, сообщил в понедельник на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел глава регионального ведомства Абдурашид Магомедов.
По словам министра, в прошлом году бандподполью на территории региона был нанесен значительный урон.
"В республике снизился уровень тяжких и особо тяжких преступлений, сократилось число преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств, уменьшилось число зарегистрированных посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, умышленных убийств; повысилась раскрываемость преступлений в сфере экономики", — отметил глава МВД Дагестана.