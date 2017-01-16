В Дагестане в борьбе с террористами в 2016 году погибли 20 силовиков

МАХАЧКАЛА, 16 янв – РИА Новости. Потери среди сотрудников правоохранительных органов в борьбе с террористами в Дагестане составили 18 сотрудников органов внутренних дел и два сотрудника ФСБ, ранения получили 45 правоохранителей, сообщил в понедельник на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел глава регионального ведомства Абдурашид Магомедов.

"В 2016 году имели место потери среди личного состава: в борьбе с террористами погибли 18 сотрудников органов внутренних дел и два сотрудника ФСБ. Кроме того, 45 сотрудников органов внутренних дел получили ранения", — цитирует Магомедова пресс-служба главы Дагестана.

По словам министра, в прошлом году бандподполью на территории региона был нанесен значительный урон.

"В республике снизился уровень тяжких и особо тяжких преступлений, сократилось число преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств, уменьшилось число зарегистрированных посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, умышленных убийств; повысилась раскрываемость преступлений в сфере экономики", — отметил глава МВД Дагестана.