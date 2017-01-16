На Урале задержали напавших на охрану Красноуральского химзавода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. В Свердловской области задержаны четверо подозреваемых в нападении на охрану закрытого Красноуральского химзавода (КХЗ), сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых.
"Сотрудниками угрозыска ОВД Красноуральска совместно с коллегами из ГУ МВД по Свердловской области и регионального ФСБ установлены и задержаны четверо подозреваемых в причинении телесных повреждений, в том числе огнестрельных ранений, трем сторожам местного закрытого химического завода. Ими оказались неработающие жители Красноуральска 1992, 1995 и 1989 годов рождения. Двое из них ранее судимые, личность пятого подозреваемого сыщиками также установлена, он объявлен в розыск. Преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений, после употребления нападавшими спиртных напитков", — сказал Горелых.
"Что касается двух прооперированных сторожей, у них, к счастью, дело пошло на поправку. Сегодня врачи разрешили полицейским их допросить. Если потребуется, медики готовы для более квалифицированной помощи переправить потерпевших в одну из клиник Екатеринбурга", — уточнил Горелых.