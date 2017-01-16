На Урале задержали напавших на охрану Красноуральского химзавода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. В Свердловской области задержаны четверо подозреваемых в нападении на охрану закрытого Красноуральского химзавода (КХЗ), сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых.

Как сообщалось ранее, в ночь на 13 января неизвестные проникли на территорию недействующего химзавода в Красноуральске. Охранявшие предприятие сотрудники ЧОП из Нижнего Тагила попытались их задержать, но встретили сопротивление. В результате двое охранников 1988 года рождения и их коллега 1983 года рождения получили ранения, в частности – огнестрельные, и были госпитализированы. Впрочем, одного из них вскоре выписали. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

"Сотрудниками угрозыска ОВД Красноуральска совместно с коллегами из ГУ МВД по Свердловской области и регионального ФСБ установлены и задержаны четверо подозреваемых в причинении телесных повреждений, в том числе огнестрельных ранений, трем сторожам местного закрытого химического завода. Ими оказались неработающие жители Красноуральска 1992, 1995 и 1989 годов рождения. Двое из них ранее судимые, личность пятого подозреваемого сыщиками также установлена, он объявлен в розыск. Преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений, после употребления нападавшими спиртных напитков", — сказал Горелых.

Он добавил, что, по предварительным сведениям, в декабре данная компания уже приходила на КХЗ, планируя похитить лом цветных металлов, но тогда сторожи их прогнали. По информации полиции, нападение, организованное подозреваемыми 13 января, являлось местью за первый провал.

"Что касается двух прооперированных сторожей, у них, к счастью, дело пошло на поправку. Сегодня врачи разрешили полицейским их допросить. Если потребуется, медики готовы для более квалифицированной помощи переправить потерпевших в одну из клиник Екатеринбурга", — уточнил Горелых.