В Красноуральске вооруженные люди напали на закрытый химзавод

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости. В Свердловской области неизвестные ранили трех охранников недействующего Красноуральского химического завода, на котором ранее производилась взрывчатка.

"Невооруженные сотрудники ЧОП попытались задержать проникнувших на предприятие незваных гостей. В результате трое из них, — жители Нижнего Тагила 1983 и 1988 года рождения, — были госпитализированы", — сказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, добавив, что охранники получили в том числе и огнестрельные ранения.

Инцидент произошел в ночь на 13 января.

Он уточнил, что завод находится в состоянии банкротства, отопление и электричество туда не подаются.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По его словам, сейчас полиция устанавливает, в чем заключалась цель злоумышленников – возможно, они хотели похитить что-то из имущества завода.