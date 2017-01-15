В Ленобласти грузовой Mercedes сбил насмерть женщину на "зебре"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — РИА Новости. Грузовой автомобиль Mercedes сбил насмерть 57-летнюю женщину на пешеходном переходе через Московское шоссе в Тосненском районе Ленинградской области в воскресенье вечером, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, ДТП произошло в 17.50 мск в посёлке Рябово на 625 километре трассы М-10 (Московское шоссе).

"Водитель мужчина 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем Mercedes в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, женщину 1959 года рождения. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия", — сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время ведомством проводится проверка.