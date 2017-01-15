На остановке в Петербурге внедорожник сбил 10-летнюю девочку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — РИА Новости. Внедорожник Nissan Armada вылетел на остановку общественного транспорта в Петербурге и совершил наезд на 10-летнюю девочку, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло в 15.30 мск на пересечении улицы Жака Дюкло и Светлановского проспекта.

"Водитель, мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем Nissan Armada, совершил наезд на остановку общественного транспорта с последующим наездом на пешехода — девочку 2006 года рождения. Пострадавшей причинены повреждения легкой степени тяжести, ее увезла скорая помощь", — сказал собеседник агентства.