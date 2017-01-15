В Петербурге выясняют обстоятельства гибели солиста Мариинского театра

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Петербургские следователи проводят доследственную проверку по факту смерти солиста оперной труппы Мариинского театра Эдуарда Цанги, говорится на сайте ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Ранее в пресс-службе театра РИА Новости сообщили, что Цанга скоропостижно скончался 14 января на 38-м году жизни.

По данным СК, 13 января мужчина, почувствовав себя плохо, обратился в медицинское учреждение, но от госпитализации отказался. Днем 14 января, после ухудшения состояния здоровья, певцу вызвали бригаду скорой помощи, однако при проведении реанимационных мероприятий он скончался.

Фото опубликовано эдуард цанга (@tsangaeduard) Янв 11 2017 в 9:03 PST

Эдуард Цанга родился в Сыктывкаре и получил музыкальное образование в Нижегородской государственной консерватории имени Глинки. В 2000 году принят в Академию молодых певцов Мариинского театра, а с 2008 года входит в состав оперной труппы Мариинского театра. В составе оперной труппы Мариинского театра Цанга гастролировал в Лондоне, Париже, городах Финляндии, Южной Кореи и Германии. Исполнил партию Леандра в новой постановке оперы Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" на сцене Театро Реал (Мадрид), а также в Экс-ан-Провансе (Франция) и Люксембурге.