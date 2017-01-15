СК займется расследованием дела о крупном ДТП под Саратовом

САРАТОВ, 15 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и минивэна в Петровском районе Саратовской области, в результате которого погибли семь человек, передано для расследования из полиции в органы Следственного комитета РФ, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Екатерина Пирская.

ДТП произошло в ночь на воскресенье на автодороге Нижний Новгород — Саратов в районе села Тарумовка Петровского района Саратовской области. Ранее в региональном главке МВД сообщили, что 33-летний водитель грузового автомобиля, ехавшего из Пензы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в минивэн. В результате ДТП погибли семь человек. Полиция возбудила уголовное по факту ДТП, водитель фуры задержан.

"Следственными органами СК РФ принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по факту ДТП в Петровском районе"… Водитель грузового автомобиля задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в результате ДТП погибли две женщины и пятеро мужчин, все они являются гражданами стран СНГ.

Источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, пятеро погибших являются гражданами Киргизии, еще один — гражданин Узбекистана и другой — гражданин Таджикистана.

Ранее глава Петровского района Саратовской области Денис Фадеев сообщил РИА Новости, что, по предварительной информации, в результате ДТП погибли семеро граждан Киргизии, ехавших на заработки. Также Фадеев отметил, что водитель грузовика, по предварительной оценке, возможно, заснул за рулем.

В региональном главке МВД уточнили РИА Новости, что водитель грузового автомобиля Volvo является жителем села Старая Каменка Пензенской области.

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