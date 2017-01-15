В Саратовской области в ДТП погибли семь граждан СНГ

САРАТОВ, 15 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Семь человек погибли в ночь на воскресенье при столкновении минивэна и грузового автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

ДТП произошло на 550-м километре автодороги Нижний Новгород – Саратов в районе села Тарумовка Петровского района.

По предварительной информации, водитель грузовика Volvo с полуприцепом не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с минивэном Toyota. Оба автомобиля съехали в кювет.

"В результате ДТП водитель и шесть пассажиров Toyota от полученных травм скончались на месте", — сказал собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что пятеро погибших, предположительно, являются гражданами Киргизии. В свою очередь, издание ИА "Регион 64 сообщило, что две другие жертвы — граждане Узбекистана.



На место ДТП выезжал начальник регионального управления ГИБДД. В настоящий момент следователи проводят проверку.