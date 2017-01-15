Власти сообщили новые детали о жертвах крупного ДТП под Саратовом

САРАТОВ, 15 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Семеро граждан Киргизии, ехавших на заработки, погибли в результате столкновения минивэна с грузовым автомобилем в Петровском районе Саратовской области, сообщил РИА Новости глава района Денис Фадеев.

Ранее сообщалось, что столкновение грузового автомобиля, ехавшего из Пензы, и минивэна произошло в 1.30 (00.30 мск) в воскресенье на автодороге Нижний Новгород — Саратов в районе села Тарумовка Петровского района Саратовской области, в результате погибли семь человек. Начата доследственная проверка. В МЧС Киргизии ранее сообщили РИА Новости, что в результате ДТП погибли не менее пяти граждан Киргизии.

"Со стороны Саратова ехал минивэн Toyota с семью гражданами Киргизии, которые, по предварительной информации, ехали на заработки. Они вчера вечером пересекли границу (России и Казахстана) в пункте Озинки… К сожалению, семеро погибли, они находятся в морге города Петровска", — сказал собеседник агентства.

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