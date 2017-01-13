Экс-вице-губернатору Петербурга, обвиняемому в хищении, стало плохо в суде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, подозреваемый в мошенничестве при строительстве "Зенит-Арены", в ходе судебного заседания пожаловался на плохое самочувствие, ему вызвали медиков для осмотра, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
После его начала Оганесян пожаловался на плохое самочувствие, и по ходатайству его адвокатов были вызваны медики. Как заявил журналистам адвокат Оганесяна Юрий Новолодский, подсудимый пожаловался на высокое давление. Кроме того, по словам юриста, у Оганесяна за время пребывания в камере развился острый бронхит. Юрист заявил, что при этом Оганесян содержится в одной из самых плохих камер, где нет горячей воды. На данный момент медики прибыли в суд и начали осмотр подсудимого.
Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. "Зенит-Арена" — один из самых дорогостоящих спорткомплексов в мире. По последним данным, общие затраты на его строительство могут составить около 40 миллиардов рублей, при этом изначально предполагалось потратить порядка 6,7 миллиарда рублей.