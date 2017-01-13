Экс-вице-губернатору Петербурга, обвиняемому в хищении, стало плохо в суде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, подозреваемый в мошенничестве при строительстве "Зенит-Арены", в ходе судебного заседания пожаловался на плохое самочувствие, ему вызвали медиков для осмотра, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Смольнинский районный суд 18 ноября прошлого года санкционировал арест Оганесяна до 15 января 2017 года. Горсуд Петербурга признал арест Оганесяна законным. В пятницу, 13 января 2018 года, заседание в Смольненском районном суде по ходатайству представителя следствия о продлении ареста Оганесяна началось в закрытом режиме.

После его начала Оганесян пожаловался на плохое самочувствие, и по ходатайству его адвокатов были вызваны медики. Как заявил журналистам адвокат Оганесяна Юрий Новолодский, подсудимый пожаловался на высокое давление. Кроме того, по словам юриста, у Оганесяна за время пребывания в камере развился острый бронхит. Юрист заявил, что при этом Оганесян содержится в одной из самых плохих камер, где нет горячей воды. На данный момент медики прибыли в суд и начали осмотр подсудимого.

По данным СК РФ, Оганесян был задержан в Москве по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло для "Зенит-Арены". СК предъявил Оганесяну обвинение в мошенничестве. Ему грозит до 10 лет заключения.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. "Зенит-Арена" — один из самых дорогостоящих спорткомплексов в мире. По последним данным, общие затраты на его строительство могут составить около 40 миллиардов рублей, при этом изначально предполагалось потратить порядка 6,7 миллиарда рублей.