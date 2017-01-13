Больница в Петербурге опровергла сведения о неоказании помощи раненому

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Мариинская больница в Петербурге опровергает сведения СМИ и социальных сетей о неоказании помощи мужчине с ножевым ранением, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь больницы Мария Хитаришвили.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором врачи Мариинской больницы в Петербурге якобы отказываются оказать помощь мужчине с ножевым ранением, который самостоятельно добрался до приемного покоя больницы.

"Вся необходимая помощь пациенту была оказана. Через 8 минут после прихода мужчина уже лежал на операционном столе. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, но врачи отмечают положительную динамику", — рассказала Хитаришвили.

Как сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД, инцидент произошел 10 января. В приемный покой Мариинской больницы самостоятельно добрались несколько человек, один из которых имел ножевое ранение.

"Один из посетителей начал вести себя неадекватно и нарушать общественный порядок. Администрация больницы вызвала полицию. Нарушитель был доставлен в отдел полиции, где на него был составлен административный протокол о мелком хулиганстве", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, собеседник в ГУМВД сообщил, что по факту ножевого ранения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время подозреваемый задержан.