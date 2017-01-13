Стритрейсершу Багдасарян арестовали за уклонение от обязательных работ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Стритрейсерша Мара Багдасарян арестована на 15 суток за то, что пропустила два дня обязательных работ, к которым ее приговорили за многочисленные штрафы за нарушение ПДД, сообщил официальный представитель столичного управления Службы судебных приставов Тимур Коробицын.

В четверг мировой участок Савеловского районного суда назначил наказание должнице Маре Багдасарян в виде административного ареста на 15 суток. Она была взята под стражу в зале суда.

По словам Коробицына, Багдасарян пропустила два дня обязательных работ, не имея на то законных оснований, хотя была уведомлена о последствиях неисполнения решения суда.

"В связи с этим судебный пристав-исполнитель Савеловского ОСП по УФССП России по Москве составил протокол по статье "Уклонение от исполнения административного наказания", — добавил Коробицын.