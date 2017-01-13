Стритрейсершу Багдасарян арестовали за уклонение от обязательных работ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Стритрейсерша Мара Багдасарян арестована на 15 суток за то, что пропустила два дня обязательных работ, к которым ее приговорили за многочисленные штрафы за нарушение ПДД, сообщил официальный представитель столичного управления Службы судебных приставов Тимур Коробицын.
По словам Коробицына, Багдасарян пропустила два дня обязательных работ, не имея на то законных оснований, хотя была уведомлена о последствиях неисполнения решения суда.
"В связи с этим судебный пристав-исполнитель Савеловского ОСП по УФССП России по Москве составил протокол по статье "Уклонение от исполнения административного наказания", — добавил Коробицын.