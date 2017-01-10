В Приамурье изъяли свыше 400 литров "Боярышника" и других лосьонов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 янв — РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области изъяли из продажи более 400 литров запрещенного к реализации лосьона с экстрактом боярышника, лосьона "Огуречный" и "Вита-септ", проверки проводились и на новогодних праздниках, сообщает ведомство.

Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией приостановлена на 30 суток постановлением государственного санитарного врача России от 23 декабря, под запрет не попадают аптечные препараты, стеклоочистительные жидкости и парфюмерия.

За две недели с 26 декабря было проверено 654 объекта торговли, в том числе больше половины — в период с 3 по 9 января, арестовано 4008 штук (436,92 литра) продукции, запрещенной к реализации, уточняется в сообщении.

Значительные партии лосьонов обнаружены на прилавках в Благовещенске, Свободном, Зее и нескольких сел. Основная часть изъятого произведена в Казахстане.

Продолжает работать и "горячая линия" управления Роспотребнадзора по Амурской области, куда поступают сообщения о фактах торговли запрещенной продукцией. В конце декабря сообщалось, что специалисты управления также изъяли из продажи более 100 бутылок пищевых ароматизаторов, на которые отсутствовали сопроводительные документы, и выявили 34 сайта с объявлениями о продаже алкоголя и предложениями доставить спиртное на дом или в офис.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области концентратом для ванн "Боярышник", содержавшим метиловый спирт. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело, ведется расследование.