Во Владикавказе двух полицейских будут судить по делу о гибели задержанного

ПЯТИГОРСК, 9 янв — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следствие предъявило окончательное обвинение двум полицейским по делу о гибели задержанного после беседы в отделе полиции во Владикавказе осенью 2015 года, сообщает следственное управление СК по Северной Осетии.

По версии следствия, 31 октября 2015 года в отдел полиции по Владикавказу был доставлен невиновный 39-летний мужчина, якобы подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью полицейского. С ним провели работу оперативные сотрудники уголовного розыска. В ночь на 1 ноября 2015 года мужчина без сознания был госпитализирован в реанимацию и утром скончался, не приходя в сознание. Возбуждено уголовное дело.

Ранее по подозрению в совершении данного преступления были задержаны начальник отделения и девять сотрудников отдела уголовного розыска отдела полиции управления МВД РФ по городу Владикавказу, в зависимости от роли каждого из них им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, добавляет СУСК.

"В ходе следствия двое обвиняемых заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и своими действиями активно способствовали раскрытию и расследованию данного преступления. В связи с этим уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство", — говорится в сообщении.

По информации СУСК, им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Оставление в опасности", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Служебный подлог". Дело в ближайшее время будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, отмечено в сообщении.