Число погибших при пожаре на северо-востоке Москвы выросло до трех человек

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Три человека погибли при пожаре на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

"Число погибших в результате пожара в гостинице на северо-востоке Москве увеличилось до трех человек", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"В ходе разборов завалов после пожара в отеле на Ярославском шоссе обнаружены еще двое погибших", — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель регионального главка МЧС сообщал РИА Новости о пожаре в административном здании на площади 700 квадратных метров по адресу Ярославское шоссе дом 55, корпус 1, из горящего здания спасатели передали медикам девять пострадавших.