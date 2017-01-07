При пожаре на северо-востоке Москвы погиб один человек, еще семь пострадали

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Один человек погиб, еще семь пострадали, по уточненным данным, при пожаре в административном здании на северо-востоке Москвы, сообщил источник в силовых структурах.

"По уточненным данным, при пожаре один человек погиб и семеро пострадали. По предварительной информации, на втором этаже здания расположен ресторан",- сказал собеседник агентства.

К ликвидации последствий пожара привлечены порядка 100 человек и 30 единиц техники.

Ранее представитель регионального главка МЧС сообщил РИА Новости о пожаре в административном здании на площади 700 квадратных метров по адресу Ярославское шоссе дом 55 корпус 1, из горящего здания спасатели вывели семь человек и передали их медикам.