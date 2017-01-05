Следователи возбудили уголовное дело после пропажи судна в Финском заливе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пропажи в Финском заливе рыболовецкого судна, на борту которого находятся три человека, сообщает Северо-Западное следственное управления на транспорте СК.

Дело заведено по части 3 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).

Ранее сообщалось, что российский корабль Monni 4 января не вышел на связь в акватории Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Найти судно и членов экипажа до сих пор не удалось. На место происшествия выехали следователи-криминалисты, следственно-оперативная группа и руководство следственного управления. Акваторию Финского залива осматривают сотрудники береговой охраны ФСБ России и МЧС России.