Источник объяснил, почему аэропорт Калининграда не открывают после ЧП

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В калининградском аэропорту Храброво, где ранее самолет А320 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, нет необходимой спецтехники для эвакуации воздушного судна, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

В ночь на среду самолет со 174 людьми на борту совершил аварийную посадку. За медицинской помощью после ЧП обратились три человека

"У аэропорта нет спецтехники, чтобы эвакуировать самолет в случае его выкатывания. Должны прислать специальный кран", — сообщил источник.

При этом по правилам эвакуация такого воздушного судна должна занимать от 40 минут до трех часов, добавил он.

Работа калининградского аэропорта в настоящее время приостановлена.