В Калининграде после ЧП с самолетом три человека обратились к врачам

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Три человека с самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда, обратились к медикам за помощью, следователи по факту происшествия начали проверку, сообщила журналистам в ночь на среду помощник главы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Мария Добрынина.
По ее словам, начата доследственная проверка по факту происшествия.
"В настоящее время организовано производство осмотра места происшествия, опрос очевидцев происшествия, проведение иных неотложных проверочных мероприятий", — сообщила Добрынина.