В Калининграде после ЧП с самолетом три человека обратились к врачам

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Три человека с самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда, обратились к медикам за помощью, следователи по факту происшествия начали проверку, сообщила журналистам в ночь на среду помощник главы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Мария Добрынина.

"Установлено, что пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва — Калининград, при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы. На борту самолета находились семь членов экипажа и 167 пассажиров. На данный момент за медицинской помощью обратилось три человека, воздушное судно получило повреждение шасси", — сообщила Добрынина.

По ее словам, начата доследственная проверка по факту происшествия.

"В настоящее время организовано производство осмотра места происшествия, опрос очевидцев происшествия, проведение иных неотложных проверочных мероприятий", — сообщила Добрынина.

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