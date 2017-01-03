Упавшего в расщелину на Эльбрусе альпиниста удалось спасти

НАЛЬЧИК, 3 янв – РИА Новости. Спасатели благополучно спустили с Эльбруса альпиниста из Подмосковья, сорвавшегося в расщелину на высоте более 5 тысяч метров во время восхождения, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"По состоянию на 13.20 мск вторника, поисково-спасательные работы на горе Эльбрус полностью завершены. Пострадавшего транспортировали вниз на высоту 4200 метров над уровнем моря на базу "Приют 11", после чего альпинист отказался от дальнейшей помощи спасателей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние пострадавшего спортсмена стабильное, в медицинской помощи он не нуждается.