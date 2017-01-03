На Эльбрусе ищут упавшего в расщелину альпиниста

НАЛЬЧИК, 3 янв – РИА Новости. Группа спасателей приступила к поискам альпиниста, сорвавшегося в расщелину на высоте более 5 тысяч метров во время восхождения на Эльбрус, сообщает региональный главк МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 9.45 мск вторника поступило сообщение, что с южной стороны восточного склона горы Эльбрус на высоте 5100 метров при восхождении альпинист упал в расщелину", — говорится в сообщении.

В 9.55 мск на поиски спортсмена вышли пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.