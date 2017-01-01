В дагестанском поселке после ликвидации боевиков отменили режим КТО

Главное за 1 января 2017 года (12)

МАХАЧКАЛА, 1 янв — РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО) в дагестанском поселке отменили после ликвидации боевиков, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике.

Режим КТО был введен в дагестанском поселке Ярыксу Новолакского района утром 1 января в связи с поиском боевиков. Источник в правоохранительных органах республики сообщал, что в ходе спецоперации на окраине села Яман-су ликвидированы двое боевиков.

"В 17.00 мск режим КТО в населенном пункте Ярыксу Новолакского района отменен", — сказал собеседник агентства.